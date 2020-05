Letzte Hoffnung wurde zerschlagen

Kommentar erfassen

Für den Klosterplatz wär's kein Schaden, wenn es das endgültige Ende dieser Festspiele wäre. Sie haben den Platz in der schönsten Jahreszeit jeweils für sicher drei Monate blockiert und verschandelt. Eigentlich ein Unding in einem Unesco-Weltkulturerbe.

MaPhiA 13.05.2020, 13:29

man wird es überleben... sorry, aber ich wusste nicht einmal, dass es so was gibt...