Abzug aus Afghanistan : Letzte Nato-Soldaten haben jetzt die Hauptbasis in Bagram verlassen

Der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan steht unmittelbar bevor. Am Freitag haben die letzten Soldaten den Hauptstützpunkt Bagram verlassen.

AFP via US Defense Visual Information Distribution Service/Sgt 1st Class Corey Vandiver

Die Nato hat all ihre Truppen vom Hauptstützpunkt Bagram in Afghanistan zurückgezogen.

Die USA und die Nato haben ihre verbliebenen Soldaten von ihrem Haupt-Militärstützpunkt Bagram in Afghanistan abgezogen. «Alle Streitkräfte der Koalition haben Bagram verlassen», sagte ein US-Armeevertreter am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Der Schritt deutet darauf hin, dass der vollständige Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan unmittelbar bevorsteht. Wann genau die letzten US- und Nato-Soldaten Bagram verliessen, sagte der US-Armeevertreter, der anonym bleiben wollte, nicht. Auch zum Zeitpunkt, an dem die US-Armee den Luftwaffenstützpunkt offiziell an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben will, äusserte er sich nicht.