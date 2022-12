Pilatus PC-6 verlässt Werk und stürzt vor Kreta ins Meer

Am Montag startete die indonesische Smart Aviation in Stans zum Überführungsflug nach Indonesien.

Die indonesische Smart Aviation übernahm am Montag der letzte je gebaute Pilatus PC-6. Die Pilatus Flugzeugwerke stellten die Produktion nach 63 Jahren ein.



Zwei Piloten starteten mit dem Flieger in Richtung Indonesien. Der Überführungsflug führte vom Flugplatz Buochs zuerst via Maribor und Podgorica nach Heraklion auf Kreta. Am Donnerstagmorgen starteten die Piloten weiter Richtung Ägypten.