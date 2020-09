400 Tiere gestrandet : Letzte Rettungsversuche für gestrandete Wale in Australien

An der Westküste der australischen Insel Tasmanien sind über 400 Wale gestrandet. Der Grossteil der Wale ist bereits gestorben. Die Lage vor Ort ist besonders für die zahlreichen Helfer herausfordernd.

Seit Montag sind in Australien zahlreiche Grindwale gestrandet.

Helfer unternehmen nach der Massenstrandung von mehr als 400 Walen auf der australischen Insel Tasmanien die letzten Rettungsversuche. Rund 20 Tieren soll dabei nach einer Einschätzung am Donnerstagmorgen Vorrang gegeben werden, wie örtliche Behörden mitteilten. Von den geschätzten rund 470 Grindwalen, die in dieser Woche an mehreren Stellen der Macquarie-Bucht im Westen der Insel strandeten, wurden demnach bislang 70 zurück ins Meer gebracht. Hunderte Tiere seien bereits verendet.