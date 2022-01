Nach Unfall in den USA : Letzter entkommene Laboraffe konnte eingefangen werden – drei Tiere eingeschläfert

Im US-Bundesstaat Pennsylvania suchte die Polizei nach einem Autounfall nach einem Affen. Jetzt wurde das Tier gefunden.

Ein Laster mit Laboraffen war am Tag zuvor auf einer Autobahn in den USA verunfallt.

Einige der Tiere waren nach der Kollision am Freitag entkommen, wie die Polizei des US-Staats sagte. Am Samstagmorgen wurde nur noch einer der Javaneraffen vermisst, was die Behörden zu einem Sucheinsatz bei eisigem Wetter veranlasste. Kristen Nordlund, eine Sprecherin der US-Gesundheitsbehörde CDC, erklärte, drei der Affen hätten eingeschläfert werden müssen. Warum dies geschah erklärte sie nicht, auch wie es dazu kam, dass alle Tiere entdeckt wurden, führte sie nicht aus.

Die Affen waren nach CDC-Angaben nur wenige Stunden vor dem Unfall aus Mauritius kommend am Flughafen von New York eingetroffen. Sie sollten demnach in eine Quarantäne-Einrichtung gebracht werden. Welche Versuche an den Affen durchgeführt werden sollten, blieb zunächst unklar. Diese Art von Affen wird aber oft bei medizinischen Studien verwendet, unter anderem bei toxikologischen Untersuchungen zur Schadwirkung von giftigen Substanzen.