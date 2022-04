Staad SG: Letzter Funkspruch des Piloten – «Wir  haben einen Triebwerksausfall» 

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in den Bodensee ist am Donnerstag der Pilot ums Leben gekommen. Aviatik-Experte Sepp Moser ordnet die letzten Funksprüche des Piloten ein.

In seinem letzten Funkspruch meldete der Pilot einen Triebwerksausfall. Nach dem Absturz konnten ihn die Rettungskräfte nur noch tot aus dem Wrack bergen.

Darum gehts Am Donnerstagnachmittag stürzte ein Kleinflugzeug bei Staad SG in den Bodensee.

Trotz einem Grossaufgebot von Rettungskräften konnte der Pilot nur noch tot geborgen werden.

Das Wrack des Flugzeugs, das vom Flugplatz Altenrhein aus gestartet ist, ist am Donnerstagabend geborgen worden.

Nun zeigt die Funkaufnahme, wieso das Flugzeug abgestürzt ist.

«We have an engine failure»: Mit ruhiger Stimme meldet der Pilot des einmotorigen Kleinflugzeugs Beechcraft Bonanza am Donnerstagnachmittag einen Triebwerksausfall. Der Flughafen St. Gallen-Altenrhein, mit welchem der Pilot, ein 72-jähriger Schweizer, per Funk in Kontakt stand, reagiert sofort: «Verstanden, Landung auf allen Pisten genehmigt.»

Doch kurze Zeit später bricht der Funkkontakt ab. Auf eine weitere Frage des Kontrollturms erfolgt seitens des Piloten keine Reaktion mehr. Als ein weiteres Flugzeug auf knapp 1200 Metern den Tower anfunkt, um eine Landeerlaubnis zu erhalten, teilt ihm dieser mit: «Ich denke, wir werden für die nächste Zeit geschlossen sein. Wir hatten einen Unfall.»

Notlandung in Ufernähe

Wie die Kantonspolizei St. Gallen gestern mitteilte, ist die Beechcraft in knietiefem Wasser gelandet, rund 50 Meter vom Ufer entfernt. Obwohl zwei Personen im Pedalo nur kurze Zeit nach dem Aufprall Soforthilfe leisteten und wenige Minuten später bereits ein Helikopter der Rega und eine Ambulanz bei der Unfallstelle eintrafen, konnte der 72-jährige Pilot nur noch tot geborgen werden. Wie es zum tödlichen Unfall kommen konnte, untersucht nun die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST. Zudem wird – wie bei Flugunfällen üblich – eine Untersuchung unter der Leitung der Bundesanwaltschaft geführt.

Laut dem Aviatik-Experten und langjährigen Piloten Sepp Moser habe der Pilot nach dem Triebwerksausfall trotzdem alles richtig gemacht: «Er hat einen kühlen Kopf bewahrt, in der Nähe des Ufers notgewassert und keine weiteren Personen in Gefahr gebracht.» Falle der Motor über einem See aus, sei es wichtig, mit einem Gleitwinkel das Ufer anzufliegen. Im Extremfall blieben dem Piloten nur noch Minuten bis zum Aufprall. Nach der Notlandung könnten Badegänger und Schiffsleute so aber sofort zur Hilfe kommen. «Jeder Flugschüler lernt bis zur Ohnmacht, wie eine solche Notlandung ausgeführt wird.»

«Vorbildliche Reaktion des Towers»

Eine Notlandung auf dem Wasser sei zwar nicht gleich angenehm wie auf einer harten Wiese, sagt Moser. «Aber unter Umständen – etwa bei tiefer Flughöhe oder über bewohntem Gebiet – kann eine Landung auf dem See das einzig Richtige sein.» Auch die verantwortlichen Personen im St. Galler Kontrollturm hätten vorbildlich reagiert: «Als der Pilot den Triebwerksausfall meldete, sind ihm beide Pisten zur Landung freigegeben worden», so Moser. Im gleichen Augenblick habe der Fluglotse wohl auch gleich noch die Feuerwehr, Polizei und Seepolizei alarmiert. «Das ist das einzige, was der Lotse in diesem Moment tun kann. Meiner Meinung nach lief das alles sehr professionell ab.»

Wieso es trotzdem zum tödlichen Unfall kommen konnte, müsse jetzt untersucht werden, sagt Moser. «Wichtig ist, dass der Unfallbericht zeigt, was die Unfallursache ist und dass man daraus Lehren zieht.»