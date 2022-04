Live ab 21 Uhr : Letzter Schlagabtausch – Macron und Le Pen duellieren sich in TV-Debatte

In Frankreich findet vor der Stichwahl bei der französischen Präsidentschaftswahl die einzige TV-Debatte zwischen den beiden Kandidierenden Emmanuel Macron und Marine Le Pen statt.

Frankreich schaut kurz vor der Stichwahl um die Präsidentschaft gebannt auf die Bildschirme. Die Debatte wird sowohl für den proeuropäischen Mitte-Politiker Macron als auch für seine rechtsnationale Herausforderin Le Pen eine der letzten Chancen, die Französinnen und Franzosen von sich zu überzeugen – und wird dementsprechend mit grosser Spannung erwartet. Die beiden stehen sich am Sonntag in der Endrunde um die Präsidentschaft gegenüber.



Am 10. April hatten sie sich in der ersten Wahlrunde unter zwölf Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt. Bereits bei der Präsidentschaftswahl 2017 hatte es ein Duell zwischen den beiden gegeben. Umfragen gehen nun von einem knapperen Rennen aus. Gerade deshalb könnte dem medialen Schlagabtausch Expertinnen und Experten zufolge eine besondere Bedeutung zukommen.