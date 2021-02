Für die Schweiz am Start stehen Wendy Holdener, Michelle Gisin, Camille Rast und Mélanie Meillard. Rein von den Slalom-Ergebnissen in dieser Saison her dürfte dabei Gisin eine grosse Rolle spielen. Die Bronzegewinnerin der Kombination belegte einmal den dritten, einmal den zweiten und einmal den ersten Rang. Gewonnen hat Gisin zuletzt in Semmering. Für Wendy Holdener reichte es dagegen nur zu einem dritten Platz in Flachau. Rein vom bisherigen WM-Verlauf her dürfte aber gerade die 27-Jährige am meisten motiviert sein. Sowohl der Parallel-Riesenslalom als auch der Riesenslalom verliefen für Holdener alles andere als wünschenswert. Mal schauen, was sie heute auf den Schnee zaubern kann.