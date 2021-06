Wegen Pandemie : Letztes Jahr hat die Schweiz 10 Prozent weniger Energie verbraucht

Der Endenergieverbrauch der Schweiz ist 2020 gegenüber dem Vorjahr um 10,6 Prozent gesunken.

Die Schweizerinnen und Schweizer verbrauchten im Jahr 2020 weniger Energie. Die starke Abnahme des Endenergieverbrauchs um 10,6 Prozent gegenüber des Vorjahres sei in erster Linie auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen. Das schreibt das Bundesamt für Energie in einer Mitteilung. «Verschiedene Indikatoren, welche für den Energieverbrauch bestimmend sind, seien durch die zwei Lockdowns ausserordentlich betroffen gewesen», heisst es in einer Mitteilung.