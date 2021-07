Schwere Unfälle - Letztes Jahr starben viermal mehr Mountainbiker als im Durchschnitt

Über Stock und Stein, an der frischen Luft – das reizt viele an diesem Sport.

Besonders auch private und nicht ganz so fitte Menschen erfreuen sich an diesem Sport.

Im letzten Jahr wurden in der Schweiz fast 200’000 Mountainbikes verkauft – so viele wie noch nie zuvor. Dies schreibt die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) in einer Medienmitteilung. Rund ein Drittel der verkauften Bikes sind solche mit Elektrounterstützung, sogenannte E-Mountainbikes. Nicht nur die Verkaufszahlen steigen mit der wachsenden Beliebtheit, sondern auch die Zahl der Verunfallten. Die Zahl der tödlich Verunfallten vervierfachte sich im Vergleich mit einem durchschnittlichen Jahr auf acht Personen. Im Durchschnitt verletzten sich jährlich etwa 10’600 Mountainbikerinnen und Mountainbiker so schwer, dass sie ärztlich behandelt oder gar ins Spital gebracht werden mussten.