Zoo Basel: Letztes Jahr verlor sie ihre Babys, nun hat Schneeleopardin Rangi Drillinge

Nachdem die Jungtiere ihres ersten Wurfs im vergangenen Jahr nicht überlebt haben, kümmert sich Schneeleopardin Rangi (7) «sehr gut» um die Drillinge, die sie im Mai 2022 zur Welt gebracht hat. Die drei Fellknäuel und ihre Mutter sind nun erstmals im Aussengehege des Zoo Basel zu sehen, wie dieser am Dienstag mitteilte. Die Jungen hätten die ersten Wochen zusammen mit ihrer Mutter in einer kameraüberwachten Wurfbox und im Stall verbracht, wo sie beobachtet, aber nicht gestört wurden.

Zuerst kein Interesse

Schneeleoparden kommen in freier Wildbahn in den Gebirgen Zentralasiens vor und durchstreifen Gebiete von bis zu tausend Quadratkilometern, die bis zu 6000 Meter über dem Meer liegen. Das müssen sie, um in der kargen Umwelt genug Beute zu finden. Nach einer Tragzeit von rund 100 Tagen ziehen die Mütter ihre Jungen etwa zwei Jahre lang in Alleinregie auf. In dieser Zeit lernen die Jungtiere, in dem schwierigen Gelände zu überleben, und suchen sich danach ein eigenes Revier.