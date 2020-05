Berliner Derby mit Urs Fischer

Letztes Mal gabs Ausschreitungen – diesmal Geister

Urs Fischer ist am Freitag mit Union beim Stadtrivalen Hertha Berlin zu Gast. Für den Schweizer ist es die erste Partie seit dem Bundesliga-Neustart.

Am liebsten hätte er drei Punkte im Derby: Union-Coach Urs Fischer.

2. November 2019. Bilder aus einer anderen Zeit. An der alten Försterei empfängt Union Berlin zum ersten Mal überhaupt in der Bundesliga den Stadtrivalen Hertha. Mittendrin: Unions Aufstiegstrainer Urs Fischer. Volles Stadion – logisch, denkt man da noch. Ein friedliches Fussballfest ist es trotz eines 1:0-Siegs für Union nicht, denn für die Schlagzeilen sorgen die Fans beider Lager, wenn auch für negative. Union-Anhänger stürmen den Platz, nachdem die Hertha-Fans Pyros auf das Spielfeld schossen. Die Spieler können sie gerade noch so besänftigen und verhindern den Spielabbruch.