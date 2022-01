Männer-Slalom von Zagreb – Piste in miserablem Zustand– Rennen nach 15 Fahrern unterbrochen

Der Österreicher wartet nach seiner Verletzung in diesem Winter noch auf seine ersten Weltcuppunkte. Letztes Jahr in Zagreb wurde er Dritter. Im Duell mit Foss-Solevaag fehlt Schwarz einiges. Am Schluss fehlen im 1.74 Sekunden. Für ihn wäre es wichtig, überhaupt in den zweiten Lauf zu kommen.