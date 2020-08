Am Montagmorgen packte Lars Leuenberger in der Postfinance-Arena seine Sachen. Am Nachmittag kommunizierte der EHC Biel die Verpflichtung des SCB-Assistenten. Leuenberger (45) wird die Seeländer in der anstehenden Saison als Headcoach führen – quasi stellvertretend für seinen Freund, den an Krebs erkrankten Finnen Antti Törmänen.