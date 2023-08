So berichten ausländische Medien über den unglaublichen Fall von Leukerbad

Der Diebstahl am Klettersteig in Leukerbad sorgt nun auch international für Schlagzeilen.

Dieser Fall schockiert die Schweiz: Eine Spendenkasse des Vereins IG Klettersteig auf 2350 Meter Höhe wurde von bisher Unbekannten aufgebrochen und deren Inhalt gestohlen. «Die Diebe scheuten keine Mühe und nahmen die mehrstündige Bergtour am Klettersteig Gemmi Daubenhorn bei Leukerbad auf sich», heisst es in der Mitteilung des Vereins. Denn die Kasse liegt nicht nur in grosser Höhe, sondern ist allgemein schwer zugänglich: Die Route ist als Schwierigkeitsgrad 5 eingestuft und somit die schwierigste. Sie erfordert schweres Klettern, das Besteigen von Leitern, die in die senkrechte Felswand geschraubt sind, und das Durchqueren von Schluchten an schmalen Stahlseilen. Somit müssen es geübte Kletterer gewesen sein, die die Kasse aufgebrochen haben.