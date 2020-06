Basel

«Leute bestellen Tiere auf Webseiten wie Schuhe auf Zalando»

Der 16 Wochen alte Bullterrier Beyli wurde gerade einmal eineinhalb Stunden nachdem er bei seinen Besitzern ankam, im Tierheim abgegeben. Der Grund? Er folge noch nicht und könne auch sonst nichts. «Bestellt» wurde der Welpe von drei Jugendlichen über eine Webseite. Eine Tierschützerin kritisiert solche Organisationen aufs Schärfste.

Eigentlich ist seine Rasse in beiden Basel und Solothurn unbewilligt, er gehört zu den Listenhunden.

Der 16-Woche-alte Hund wurde von drei Jugendlichen via eine online Plattform gekauft.

Kaum in der Schweiz angekommen, wurde Bullterrier Welpe Beyli auch schon wieder abgegeben.

«Ich könnte im Strahl kotzen», schreibt eine Frau aufgebracht in der Facebook-Gruppe «Hundefreunde Baselland & Baselstadt». Teilen tut sie einen Beitrag des Tierschutzbundes Basel Regional. Denn dieser schreibt in seinem Facebook-Post: «Der liebe und freundliche Bullterrier Beyli hatte alles andere als einen idealen Start ins Leben.»

Der gerade mal 16 Wochen alte Welpe wurde vergangenen Mittwoch von drei Jugendlichen im Alter von 18 bis 20 Jahren über eine Organisation im Internet «bestellt» und bis an den Bahnhof «geliefert», sagt Nadja Wüthrich vom Tierschutzbund Basel Regional auf Anfrage von 20 Minuten. Der junge Hund solle ursprünglich aus der Slowakei stammen und wurde als Mini-Bullterrier ohne Papiere verkauft. Denn das Halten seiner eigentlichen Rasse ist in beiden Basel und im Solothurn nicht bewilligt.

Eineinhalb Stunden später klingelte das Telefon: «Der Hund muss weg.»

Bereits eineinhalb Stunden nachdem die Jugendlichen den Hund in Empfang genommen hatten, erhielt Wüthrich einen Anruf von den überforderten Haltern: «Der Hund muss weg», hätten sie gesagt. «Sie sagten, er folge und laufe noch nicht an der Leine, sei nicht stubenrein und könne sonst auch nichts», so Wüthrich. Als die Tierschützerin den Welpen entgegennahm, fielen ihr seine offenen Pfoten auf. «Sie haben den Hund wahrscheinlich über den Asphalt gezogen, als er nicht mehr laufen mochte», vermutet sie.