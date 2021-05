Chur - Leute campieren vor KFC für ein Jahr gratis Essen

Am Mittwoch eröffnet KFC eine Filiale in Chur.

Bilder vom Dienstagabend aus der Churer Innenstadt zeigen mehrheitlich Jugendliche mit Campingstühlen und einem Zelt daneben. Ein News Scout ist sich sicher: «Die campen dort vor dem KFC.» Denn die amerikanische Food-Kette eröffnet am Montag um 11 Uhr eine Filiale im Bündner Hauptort. Auf der Website schreibt KFC: «Die ersten 20 KFC-Gäste erhalten am Eröffnungstag jeweils ein Jahr Gratis KFC im Wert von jeweils 1040 CHF.» Der Gewinn werde in Form von 52 Gutscheinen im Wert von jeweils 20 Franken abgegeben. Die Gutscheine sind nur im Restaurant in Chur gültig.