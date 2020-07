Junge Risikopatientin

«Leute, die im ÖV keine Maske tragen, sind einfach nur rücksichtslos»

Dank des Maskenobligatoriums im öffentlichen Verkehr kann die junge Corona-Risikopatientin Tanja Hänggi (22) wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren. Im Postauto, das sie täglich benützt, sei die Maskendisziplin aber mangelhaft. Die Post Auto AG weist die Verantwortung von sich.

Tanja Hänggi (22) macht eigentlich alles richtig: Zu Stosszeiten vermeidet sie das Pendeln ganz, und bei der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel hält sie sich an die Maskenpflicht. Letztere hatte es der 22-Jährigen überhaupt erst wieder ermöglicht, mit dem Postauto der Nummer 67 zur Arbeit zu fahren. Nun scheinen es einige ÖV-Nutzende mit der Maskendisziplin nicht allzu ernst zu nehmen, was gerade für Fahrgäste wie Hänggi ein Problem darstellt: Die 22-Jährige gehört zur Corona-Risikogruppe.

«Dabei sollten sie ein Vorbild sein»

«In Basel funktioniert das mit der Maskenpflicht gut», findet Hänggi. Problematisch sei allerdings die Busstrecke zwischen Seewen SO und Dornach SO, die sie täglich zur Arbeit zurücklegt: «Zwar ist das Postauto meistens eher dünn besetzt, weil ich die Fahrten zu den Stosszeiten vermeide.» Das tue aber nichts zur Sache: «Etwa die Hälfte der Fahrgäste ist ohne Maske unterwegs. Dabei erlaubt die Regelung ja Personen wie mir gerade, den Bus zu benützen. Dann geht es gar nicht, wenn sich Leute nicht daran halten.»

Wegen einer Erkrankung ist Hänggi auf verschiedene starke Medikamente angewiesen. Die ärztlichen Verordnungen sind klar: «Ich gehöre zur Risikogruppe und muss gut darauf aufpassen, dass ich mich nicht mit dem Virus infiziere», so die 22-Jährige. Von der fehlenden Solidarität einiger ÖV-Nutzenden ist sie enttäuscht: «Vor allem wundert es mich, dass sich vor allem Personen ab 40 nicht an die Maskenpflicht halten. Dabei sollten gerade diese ein Vorbild sein. Das ist einfach nur rücksichtslos.»

«Fahrpersonal kann keine polizeilichen Aufgaben übernehmen»

Auch habe man sie am Telefon darauf hingewiesen, dass sie sich selbst an die jeweiligen Fahrgäste wenden könne: «Beim Kundendienst meinte man, dass das anwesende Bus-Personal nicht die Kapazitäten habe, sich darum zu kümmern.» Auf Anfrage sagt Postauto-Sprecher Urs Bloch: «Das Fahrpersonal ist für die sichere und pünktliche Fahrt verantwortlich, es kann deshalb keine polizeilichen Arbeiten übernehmen und die Maskenpflicht kontrollieren.» Zu diesem Zweck gebe es in Postautos aber Kontrollteams. Tatsächlich sei die Kontrolle der Maskenpflicht in Bussen und Postautos nicht durchgehend, weil die meisten Fahrten nicht begleitet seien. Mitreisende freundlich auf fehlende Masken anzusprechen, sei ebenfalls eine Option.