Die Aktion wurde vom Kabarettisten Nils Althaus lanciert, nachdem in Liestal am 20. März rund 6000 Personen ohne Maske und Abstand gegen die Massnahmen demonstriert haben.

Frau Kusano, sie haben Nils Althaus bei der Lancierung von #NoLiestal mit ihrem Know-how als Kampagnenspezialistin unterstützt. Wie viel Vorbereitungsarbeit steckt in dieser viralen Aktion?

Gar nicht so viel. Nils hatte einen Text geschrieben, den ich dann gekürzt habe und auf Twitter per Direktnachricht an circa 60 Leute geschickt habe. Unter anderem Balthasar Glättli, der den Aufruf auch gleich auf der Kampagnenplattform Campax eingetragen hat. Aber eigentlich war es ein totaler Selbstläufer.