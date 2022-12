Feuerwerk an Silvester: Bist du dafür oder dagegen?

Fans von Knallkörpern kamen in letzter Zeit zu kurz. In der Schweiz gab es am diesjährigen Nationalfeiertag wegen der Hitze ein Feuerverbot. Und in Deutschland waren Feuerwerkskörper die letzten drei Jahre wegen Corona ganz verboten. Nun besteht Nachholbedarf.

In Deutschland stehen die Leute Endlos-Schlange, nachdem der Verkauf am Donnerstag eröffnet wurde. Der deutsche Bundesverband Pyrotechnik meldet, dass der Fachhandel die Online-Auftragslage und die Nachfrage in den Läden kaum bewältigen könne. Auch in der Schweiz haben Knall-Fans schon am Donnerstag angefangen, Raketen abzufeuern. Der Vorverkauf laufe gut, sagt ein Innerschweizer Händler zu Argovia-Today. Weil es diesmal am 1. August ein Verbot gab, seien die Lager gut gefüllt.