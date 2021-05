«Beat on the Street» - «Leute mussten wegen der Parade ihre Haustiere extern platzieren»

Die letzte «Beat on the Street»-Parade vor der Pandemie fand 2019 statt. Dabei sollen Lärmgrenzwerte massiv überschritten worden sein.

Laute Veranstaltungen wie die populären Paraden «Beat on the Street» oder «Jungle Street Groove» müssen ihre Bewilligungsgesuche künftig öffentlich auflegen.

Hat es sich in Basel bald ausgetanzt? Das Appellationsgericht hat die Basler Allmendverwaltung angewiesen, Bewilligungsgesuche für besonders lärmige Veranstaltungen in Zukunft öffentlich auszulegen, um betroffenen Anspruchsgruppen die Einsprache zu ermöglichen. Das hat der Verein Rheinpromenade Kleinbasel in Zusammenhang mit der Veranstaltung «Beat on the Street» erwirkt, wie dieser am Donnerstag mitteilte.