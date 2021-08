Pop-Newcomer Sangiovanni erzählt: «Leute sagen, ich sei schwul, weil ich lackierte Nägel habe»

Der 18-jährige Sangiovanni ist mit seinen auffälligen Looks und catchy Popsongs in Italien bereits ein gefeierter Star. Mit uns hat er über seine Musik und seine Nailart gesprochen.

Sangiovanni erklärt, wieso Gender-Stereotype seiner Meinung nach nicht existieren dürften. Universal Music

Darum gehts Der 18-jährige Sangiovanni wird in Italien gerade als der nächste grosse Popstar gefeiert.

Seine Single «Malibu» zählt auf Spotify derzeit knapp 70 Millionen Streams.

Der Sänger war zu Besuch in Zürich und hat 20 Minuten verraten, wie oft er ins Nagelstudio geht und wieso er mit seinen Looks ein gesellschaftliches Statement setzten will.

Der 18-jährige Giovanni Pietro Damian hört auf den Künstlernamen Sangiovanni und wird in Italien gerade als der nächste grosse Popstar gefeiert. Mit seinem bunten Auftreten, seinen catchy Italo-Popsongs und seinem Gespür für brandaktuelle Gesellschaftsthemen trifft er den Nerv der Zeit. Wir haben mit dem Sänger über lackierte Nägel, toxische Maskulinität und Vorurteile gegenüber Casting-Stars gesprochen.

Er liebt es, lackierte Nägel zu haben

«Stereotype interessieren mich nicht. Ich will mich frei ausdrücken können», stellt Sangiovanni im Gespräch mit 20 Minuten klar. Diese Einstellung spiegelt sich auch in seinem Style wider. Egal ob roter Lackanzug, Hosen im Leopardenmuster oder knallpinker Rock – Sangiovanni liebt es, sich auffällig zu kleiden. Und setzt noch bunte Halsketteli und lackierte Nägel obendrauf.

Alle zwei Wochen geht der italienische Popstar für eine Maniküre zur Kosmetikerin. «Ich fühle mich einfach gut, wenn ich Nagellack trage», erklärt Sangiovanni und meint: «Farbige Nägel sind echt cool – auch bei Männern.»

Er kämpft gegen Gender-Normen

Der Look des Sängers ist nicht nur ein modisches, sondern vor allem auch ein gesellschaftliches Statement. «Es gibt so viele einschränkende Vorstellungen davon, wie ein Mann sein müsse. Die Leute sagen mir zum Beispiel, ich sei schwul, weil ich lackierte Nägel habe. Wie absurd!», findet Sangiovanni, denn für ihn ist klar: «Solche machohaften Vorurteile darf es nicht geben – und ich will diese toxische Maskulinität bekämpfen.»

Wenn er mit seinem Auftreten auch nur ein wenig daran rütteln könne, sei dies bereits ein Erfolg. «Ein Pop-Künstler zu sein, bedeutet, auch eine grosse Verantwortung gegenüber den Leuten zu tragen», so der junge Musiker. Umso wichtiger sei es für ihn, eine positive und inklusive Message zu verbreiten. Diese komme in den italienischen Medien noch immer zu kurz.

Eine Talentshow machte ihn zum Star

Doch wie wird ein 18-Jähriger aus einer kleinen Gemeinde in Nordostitalien zum italienischen Pop-Phänomen mit einem Nummer-eins-Album und weit über 100 Millionen Views auf Youtube? Er mausert sich zum Liebling einer Talentshow, die durchschnittlich von mehr als vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt wird. So schaffte es Sangiovanni in der Sendung «Amici», in der sowohl Gesangs- als auch Tanztalente gecastet werden, auf den zweiten Platz der Gesamtbewertung und räumte den Critics-Award ab.

Die Lovestory, die sich während des Drehs zwischen ihm und «Amici»-Gewinnerin Giulia Stabile (19) entwickelt hatte, dürfte seiner Popularität wohl ebenfalls einen Schub verpasst haben. Mit der Tänzerin turtelt er übrigens im Musikvideo zu seinem Hit «Malibu».

Trotz des Erfolgs hat der Musiker mit der üblichen Skepsis zu kämpfen, die man TV-Stars entgegenbringt: «Viele Leute denken, dass ich eine Abkürzung genommen habe. Sie machen die Show und nicht mein Können für meinen Erfolg verantwortlich. Ich will ihnen beweisen, dass sie falsch liegen.»

Er schreibt seine eigenen Songs

Was Sangiovanni durchaus zu mehr Legitimität im Musikbiz verhilft: Er schreibt seine eigenen Songs seit er 16 Jahre alt ist. Aus einer musikalischen Familie stamme er nicht, er habe eines Tages einfach das Bedürfnis danach gehabt. «Es ist wie Sauerstoff für mich. Ich schreibe Musik, um meine Probleme zu lösen, um meine Gedanken auszudrücken. Die Songs sprudeln einfach aus mir heraus. Ganz natürlich – ohne Filter», so der aufsteigende Popstar.

Eines seiner Lieblingsthemen: die Liebe. «Ich war schon immer ein Romantiker – aber eben auch ein Rockstar», spasst Sangiovanni. So kommt es wohl, dass er seiner Liebsten in «Guccy Bag» eine Designertasche und in «Malibu» gleich ganz Malibu schenken will. Tatsächlich haben die Songs absichtlich dieselbe Message: «Wenn du mich mit deiner Liebe und Zuneigung gut fühlen lässt, dann schenke ich dir die Welt.»