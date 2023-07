Letzte Generation: Klima-Klebern blockieren Flughäfen

Am Donnerstagmorgen blockierten Klima-Kleber zwei Flughäfen in Deutschland.

«Der Termin mit unserem Lieferanten in Düsseldorf stand seit Monaten fest und jetzt fällt mein Eurowings-Flug aus», so ein verärgerter News-Scout gegenüber 20 Minuten. Grund für seinen Ärger: Klima-Kleber der Gruppierung «Letzte Generation» blockierten am Donnerstagmorgen die Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg. Dies hatte auch Auswirkungen auf den Flugbetrieb am Flughafen in Zürich.