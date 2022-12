3 mit Drama: «Leute, wir müssen reden!»

19.15, Ella trottet in die Küche, an ihrem Handgelenk baumelt eine Handschelle. Lars stellt Gläser und Tassen auf den Tisch und holt den Brandy aus dem Schrank.

Bruce: «Guten Morgen! Was gibt es denn zu dieser unweihnachtlich frühen Stunde?», witzelt er. Und verstummt sofort, als er Lars' Gesicht sieht. «Wir müssen ausziehen. Ich hab heute erst den Brief der Verwaltung geöffnet. Sie renovieren das ganze Haus. Ende Februar müssen wir draussen sein», sagt Lars.

«Scheiss Gentrifizierung!»

Ella: «Was?! Ist das ein Witz? Wo sollen wir denn hin?» Bruce: «Scheiss Gentrifizierung!» Lars: «Leider kein Witz. Der Brief lag ein paar Wochen bei mir rum. Tut mir leid!» Ella: «Aber in so kurzer Zeit finden wir doch nie und nimmer eine neue Wohnung!»

Ella: «Weisst du, ich verstehe dich schon, Lars! Wir haben ja alle gewusst, dass es irgendwann so weit ist. Es kommt nur alles so plötzlich.» Bruce: «Es ist eine Sauerei! Die können uns doch nicht einfach aus unserem Zuhause werfen!» Ella: «Es heisst ja nicht, dass wir uns nicht mehr sehen.»

Ella: «So, genug in Erinnerungen geschwelgt! Ich muss Marco losbinden und dann feiern wir eine epische Silvesterparty. Schliesslich ist es doch auch gut, wenn 2023 vorbei ist und was Neues beginnt!»

«Wie es weitergeht? Keine Ahnung»

In der Anonymität der grossen Stadt hatte sich die WG von Ella, Lars und Bruce formiert und entwickelt. In der Anonymität der grossen Stadt werden sie auch in Zukunft zu finden sein – im El Paso, auf Tinder oder in deiner Lieblingsbar. Denn die Anonymität macht frei für Sex und Drama, die das Leben so spicy machen. In den letzten Jahren haben sie für 20 Minuten exklusiv von ihren Abenteuern erzählt. Wie es weitergeht? Keine Ahnung. Aber schreib ihnen doch unter 3mitdrama@gmail.com.