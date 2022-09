Energiekrise: «Leuthard und Sommaruga haben in der Energiepolitik komplett versagt»

«Leuthard und Sommaruga haben in der Energiepolitik komplett versagt», sagt SVP-Präsident Marco Chiesa.

Auch Sommarugas Vorgängerin, die damalige CVP-Bundesrätin Doris Leuthard, steht in der Kritik.

Leuthard und das UVEK wehren sich. «Die AKW-Befürworter sollen endlich zugeben, dass der Bau neuer AKW teuer und langwierig ist und nichts an der Abhängigkeit vom Ausland bei den fossilen Brennstoffen ändern», sagt Leuthard.

Wer Schuld ist an der Strom-Krise ist für die SVP klar: die ehemalige Energieministerin Doris Leuthard (CVP), die den Atomausstieg eingeläutet hat, sowie die heutige Energieministerin Simonetta Sommaruga (SP).

Am Dienstag hat der Bundesrat ausserdem eine Vier-Milliarden-Kreditlinie für die Axpo gesprochen.

Der Strom wird in der Schweiz nächstes Jahr mehr als ein Viertel teurer.

Energie ist knapp, auch in der Schweiz – und sie wird teurer. 27 Prozent mehr bezahlen Schweizerinnen und Schweizer nächstes Jahr im Durchschnitt für Strom. Und der Bund aktiviert seinen Rettungsschirm und stützt das grösste Energieunternehmen Axpo notfalls mit einem Kredit von bis zu vier Milliarden Franken.

«Es ist brandgefährlich, wenn Sommaruga das Dossier behält»

Ähnlich sieht es SVP-Nationalrat Thomas Matter: «Schuld an der ganzen Misere hat das Mitte-Links-Parlament, zusammen mit Doris Leuthard, die damals nach Fukushima überreagiert haben.» Die SVP habe schon damals vor der Energiestrategie 2050 gewarnt. «Wir haben genau das aufgezählt, was heute Tatsache ist», sagt Matter. Von Links-Grün sei man damals ausgelacht worden. «Die Energiestrategie ist eine Utopie.»

UVEK-Vorsteherin Sommaruga hätte laut Matter genügend Zeit gehabt, festzustellen, dass die Energiestrategie ein Schuss in den Ofen sei und einen Kurswechsel zu lancieren. «Das hat sie nicht gemacht. Solange Frau Sommaruga die Energiestrategie 2050 nicht als gescheitert erklärt, ist es brandgefährlich, dass das Dossier in ihrer Hand weilt», sagt Matter.

Doris Leuthard schlägt zurück

Doris Leuthard wehrt sich gegenüber 20 Minuten gegen die Angriffe: «Die AKW-Befürworter müssen endlich ehrlich sein und sagen, dass der Bau neuer AKW 20 Jahre in Anspruch nimmt und mit sehr hohen Kosten für den Staat verbunden sind, weil kein privates Unternehmen das Risiko tragen will. Strom aus AKW ändert ausserdem noch nichts an der Abhängigkeit vom Ausland bei den fossilen Brennstoffen.»