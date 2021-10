Nach Brand in Wohnhaus – Leuzigen sammelt Spenden für Brandopfer

Bei einem Brand in Leuzigen BE kamen bei einem Brand zwei Kinder ums Leben.

Der Schock sass tief nach dem Brand in Leuzigen. « Es läuft mir kalt den Rücken herunter », sagt Gaby Hunziker. Sie ist eine Nachbarin der Familie, die bei einem Brand in ihrem Haus zwei ihrer Kinder verlor. Am Sonntagabend geriet das Wohnhaus in Brand, bei dem die eingetroffenen Rettungskräfte vor Ort eine starke Rauchentwicklung feststellen konnten. Die Eltern sowie ein Kind konnten sich auf ein Vordach retten, ein zweites Kind konnte das Haus selbstständig verlassen. Die Brandursache war ein technischer Defekt eines Elektrogeräts im Erdgeschoss.