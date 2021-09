Schlechtes Feedback - Levelsystem in «Fortnite» sorgt für wütende Fans

Mit dem Start jeder Season gilt es für Spieler, sich an neue Spielmechaniken und Veränderungen zu gewöhnen. Seit Season 8 in Kapitel 2 wurde das Fortschrittsystem neu gestaltet. Spieler müssen zwar wie zuvor Erfahrungspunkte, sogenannte XP, sammeln um neue Levels freizuschalten. Neu ist allerdings, dass einem diese Missionen ausschliesslich von NPCs aufgetragen werden. Das sind sogenannte «non-playable-characters», mit welchen man in Spielen interagieren kann.

Level-ups viel schwieriger

Epic Games reduzierte allerdings in einem Balanceversuch die Menge an XP im Hochstaplermodus um 50 Prozent. Die Fans reagierten verärgert, so schreiben Nutzerinnen und Nutzer auf Twitter, dass «das Hochleveln nun noch unmöglicher sei» und «es könne ja kaum noch schlimmer werden». Epic Games kündigte in einem Tweet an, das System auf nächsten Dienstag zu überarbeiten und die XP-Situation in den Griff zu bekommen.