Porto – Atlético & Leverkusen – Brügge: Blitzstart in Porto – Atlético gerät nach Taremi-Tor früh in Rücklage

Am heutigen Abend entscheidet sich in der Gruppe B der Champions League, wer der beiden schlechter platzierten Teams noch in der Europa League weiterkicken darf im neuen Jahr. Die beiden Teams, die in die Endrunde weiterziehen, stehen bereits fest: Club Brügge und der FC Porto. Wir heissen herzlich Willkommen zur heutigen Champions League Konferenz!