Granit Xhaka: Leverkusen-Profi spricht offen über Tränen

Der Nati-Captain verrät, dass er nach seinem Wechsel in die Bundesliga geweint habe.

Granit Xhaka (31) spielt mit Bayer Leverkusen gerade die vielleicht beste Saison seiner Karriere. Nach zehn Spieltagen steht die Werkself an der Spitze der Bundesliga und auch in der Europa League gab es drei Siege in drei Spielen. Nur Alejandro Grimaldo und Edmond Tapsoba haben bislang mehr Einsatzminuten absolviert als der Schweizer Sommer-Neuzugang.