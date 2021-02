Augsburg stand kurz davor, das erste Mal in der Klubgeschichte gegen Leverkusen zu gewinnen. Nach einem groben Patzer von Leverkusen-Keeper Lomb musste Niederlechner nur noch einschieben und brachte das Heimteam schon in der 5. Minute in Führung. Über weite Strecken des Spiels zeigte die Werkself keine Reaktion auf die 4:3-Niederlage unter der Woche gegen YB. Erst in der allerletzten Sekunde (94.) schossen die Leverkusener den 1:1-Ausgleich. Der kurz zuvor eingewechselte Demarai Gray legte mustergültig für Tapsoba auf, der aus kurzer Entfernung sein erstes Saisontor erzielte. Bei den Fuggerstädtern spielte Ruben Vargas von Anfang an, konnte jedoch keine nennenswerte Akzente setzen.