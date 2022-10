Bundesliga : Leverkusen zieht Reissleine – Schweizer Trainer Gerardo Seoane gefeuert

Die Zukunft von Gerardo Seoane blieb am sonnigen Mittwochmorgen in Porto noch unklar. Bei sommerlichen Herbsttemperaturen stiegen Bayer Leverkusens Clubboss Fernando Carro und Sportchef Simon Rolfes ohne ein öffentliches Wort zum angezählten Trainer in den Flieger Richtung Heimat. Am Nachmittag berichteten mehrere Medien – Seoane muss gehen. Eine Bestätigung vom Club soll im Verlaufe des Mittwochs folgen.