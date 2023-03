Verwechslungsgefahr: Levi sieht aus wie sein prominenter Vater

Levi (14) zieht an der Paris Fashion-Week alle Blicke auf sich. Weisst du, wer sein Vater ist?

Mit seinem Look an der Fashion-Week vergangene Woche sah McConaugheys 14-jähriger Sohn Levi seinem Schauspieler-Vater nämlich zum Verwechseln ähnlich. Zusammen mit seiner Mutter, Model Camila Alves, und seiner jüngeren Schwester Vida (12), strahlte der 14-Jährige auf dem roten Teppich vor der Show in die Kameras.