Positiver Coronavirus-Test : Levi-Slaloms ohne Schwedinnen – gesamtes Team in Quarantäne

Nachdem der Trainer der Schwedinnen positiv auf das Coronavirus getestet wurde, musste sich das ganze Team in Isolation begeben.

Anna Swenn Larsson fehlt damit in ihrer Paradedisziplin zum Auftakt.

Nach einem positiven Corona-Fall müssen alle in der Delegation in Quarantäne.

Das schwedische Frauen-Team fehlt an den beiden Slaloms in Levi.

Das zweite Wochenende im alpinen Skiweltcup in Levi wird wegen eines Corona-Falls ohne das schwedische Team ausgetragen. Die gesamte Mannschaft der Skandinavierinnen wurde von den finnischen Behörden in Quarantäne geschickt, wie ein Sprecher des schwedischen Verbandes der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag sagte.