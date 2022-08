Robert Lewandowski kehrt nach Zoff-Abgang für Aussprache nach München zurück

Weltfussballer : Lewandowski kehrt nach Zoff-Abgang für Aussprache nach München zurück

Nach acht Jahren Tore und Heiterkeit verliess Robert Lewandowski diesen Sommer die Bayern in Richtung Barcelona. Die Trennung: unrühmlich. Nun haben die Parteien nochmals miteinander gesprochen.

sagte Lewandowski: «Es ist alles okay. Ich habe mich mit allen getroffen und kann jetzt mit sauberem Herzen gehen.»

Weltfussballer Robert Lewandowski hat sich nach seinem geräuschvollen Abschied vom FC Bayern mit den Münchner Vereinsbossen und Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch einmal ausgesprochen. «Es ist alles okay. Ich habe mich mit allen getroffen und kann jetzt mit sauberem Herzen gehen», sagte der polnische Nationalspieler vor seiner Abfahrt am Dienstag dem TV-Sender Sky.

Nach seinem geräuschvollen Abschied vom FC Bayern kehrte Weltfussballer Robert Lewandowski nochmal zu den Münchnern zurück. Wie die «Bild» berichtete, war der 33-Jährige am Sonntag nach der USA-Tour seines neuen Clubs FC Barcelona nach München weitergeflogen. «Ich habe mich bei allen für die Unterstützung bedankt. Das war ein emotionaler Moment», berichtete der 33-Jährige nun.

«Viel Bullshit»

Der polnische Nationalspieler, der in 375 Spielen für die Münchner 344 Tore erzielte, hatte zuletzt das Verhalten der Verantwortlichen des FC Bayern im Zuge seines Wechsels kritisiert. Es sei «viel Politik» gewesen, hatte Lewandowski in einem Interview des US-Senders ESPN gesagt: «Der Club hat versucht, ein Argument zu finden, warum sie mich an einen anderen Club verkaufen können, denn es war vielleicht schwierig, es den Fans zu erklären. Und das musste ich akzeptieren, obwohl viel Bullshit über mich gesagt wurde. Es gibt Leute, die nicht die Wahrheit sagen.»