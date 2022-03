Bayern-Star Robert Lewandowski kündigt Millionen-Vertrag mit Huawei

Weltfussballer kündigt Huawei : Lewandowski verzichtet wegen Ukraine-Krieg auf 5 Millionen Franken

Der Bayern-Stürmerstar hat seinen Vertrag mit dem chinesischen Handy-Riesen Huawei gekündigt. Grund dafür ist die Verwicklung des Unternehmens in den Ukraine-Krieg.

So hat der Bayern-Star seinen persönlichen Werbe-Vertrag mit dem Handy-Riesen Huawei gekündigt.

Robert Lewandowski trug zuletzt eine Captains-Binde in den Ukraine-Farben (blau und gelb).

Am Dienstagabend spielt Bayern-Star Robert Lewandowski gegen Salzburg.

Bayern-Star und zweifacher Weltfussballer Robert Lewandowski setzt vor dem kapitalen Champions-League-Spiel am Dienstagabend gegen Salzburg ein deutliches Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Nachdem der Pole bei den letzten Bundesliga-Spielen eine Captains-Binde in den Ukraine-Farben (blau und gelb) trug und zusammen mit der polnischen Nationalmannschaft die Playoff-Spiele zur WM gegen Russland boykottierte, verzichtet der 33-Jährige nun auf sehr viel Geld.