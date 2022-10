Tickets ergattern: Lewis Capaldi geht 2023 auf grosse Tournee und macht Halt in Zürich

Dann tritt der Musiker im Rahmen seiner «Broken by desire to be heavenly sent – Global Tour 2023» im Zürcher Hallenstadion auf.

Sechs komplett ausverkaufte Welt-Tourneen in weniger als zwei Jahren, sein Debütalbum «Divinely Uninspired To A Hellish Extent», das sich über zehn Millionen Mal verkaufte, über 25 Milliarden globale Streams und der Riesenhit «Someone You Loved», der auf Platz eins der US-Billboard-Charts stürmte und bei den BRIT Awards 2020 zum Song des Jahres gewählt wurde, sprechen eindeutig für ihn.

Nach drei Jahren Pause meldet sich der 26-Jährige nicht nur mit seiner neuen Single «Forget Me» zurück, sondern kündigt fast zeitgleich auch seine neue Tour an. Im kommenden Jahr ist einer der grössten Exportschlager Grossbritanniens wieder auf der Bühne zu sehen und legt dabei auch einen Stopp in der Schweiz ein.

Tickets gibt es ab 28. Oktober 2022

Am 7. März 2023 beehrt Lewis Capaldi im Rahmen seiner «Broken by desire to be heavenly sent – Global Tour 2023» das Zürcher Hallenstadion. Wer sich eines der begehrten Tickets sichert, darf sich auf einen unvergesslichen Konzertabend samt gefühlvoller Songs, einer gewaltigen Stimme und jeder Menge witziger Anekdoten freuen. Lewis reflektiert nämlich stets die Stimmung des Publikums, geht auf ihre Reaktionen ein und plaudert während seiner Auftritte unverblümt aus dem privaten Nähkästchen.