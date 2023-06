Lewis Capaldi: Schweizer Konzerte wegen Tourette auf der Kippe

Im Jahr 2022 wurde bei Lewis Capaldi Tourette diagnostiziert. Auch beim Glastonbury Festival hatte der Sänger mit den Tics zu kämpfen. 20 Minuten

Darum gehts Lewis Capaldi ist nach einer dreiwöchigen Pause am Glastonbury Festival aufgetreten.

Trotz ein paar Aussetzern wegen seines Tourette-Syndroms begeisterte der Schotte das Publikum.

Der Sänger hatte aber stark zu kämpfen und kündigte eine weitere Pause an.

Nach drei Wochen Pause kehrte Lewis Capaldi (26) am Samstag beim Glastonbury Festival auf die Bühne zurück. Doch der Auftritt schien dem Künstler erneut alles abverlangt zu haben. Immer wieder zeigen sich die Folgen seiner 2022 diagnostizierten Tourette-Erkrankung. So bricht der Sänger in Hustenanfälle aus, bis schliesslich seine Tics beim Song «Someone You Love» Überhand gewinnen, weshalb die Fans für ihn einspringen und das Lied für ihn zu Ende singen.

Trotz der Unterstützung und Begeisterung, die vom Publikum ausging, schien Capaldi von sich selbst enttäuscht zu sein. So meinte er: «Es tut mir sehr leid, das ist wirklich der schlimmste Ort, an dem so etwas passieren kann. Wie auch immer, wir haben noch zwei weitere Songs, auch wenn ich sie nicht sauber singen kann».

Capaldi: «Kann sein, dass ihr mich den Rest des Jahres nicht mehr seht»

Die Menge zeigte sich äusserst loyal, bejubelte ihn, selbst wenn er zwischen den Songzeilen pausierte und nach Fassung ringen musste. «Glastonbury, es tut mir so leid. Ich bin ein wenig von mir selbst genervt», verdeutlichte Capaldi nochmals seinen Kampf mit sich.

Schliesslich kündigte der Schotte eine neue Pause an: «Es könnte sein, dass ihr mich für den Rest des Jahres nicht mehr seht». Eine Message, die für die Schweizer Fans des Sängers ein Schock ist. Obwohl es bislang keine offizielle Absage gibt, dürften damit seine hiesigen Auftritte kaum stattfinden.

Lewis Capaldi soll schon am Mittwoch in Zürich auftreten

Mit seiner Tour soll der Schotte am 28. Juni eigentlich Halt im Zürcher Hallenstadion machen. Am Freitag, 30. Juni, dann auch am Openair St. Gallen auf der Bühne stehen. Offiziell finden die Konzerte immer noch statt. Anfragen von 20 Minuten bleiben bisher unbeantwortet. In Zürich wäre es das zweite Mal, dass der Auftritt des Schotten verschieben werde müsste.

Anfang Juni hatte der Künstler in einem emotionalen Statement auf Instagram seine dreiwöchige Pause angekündigt. Er müsse sich ausruhen und es sei alles gerade sehr viel, so Capaldi. Zu diesem Zeitpunkt hiess es seitens Openair St. Gallen, dass man davon ausgehe, dass der Auftritt stattfinden wird, wie auf Anfrage von 20 Minuten erklärt wurde. Die Unsicherheit bleibe ein Stück weit erhalten. Ein möglicher Ersatz als Plan B für Capaldi, der am Freitagabend um 22 Uhr auf der Sitterbühne stehen soll, wurde bis dato nicht genannt.

