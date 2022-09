Lewis Capaldi leidet an unheilbarer Nerven-Krankheit

Damit geht der Schotte an die Öffentlichkeit, weil er nicht will, dass seine Fans denken, seine Zuckungen hätte er infolge von Kokainkonsum.

Eine überraschende Offenbarung von Sänger Lewis Capaldi: Der 25-jährige Schotte leidet am unheilbaren Tourettesyndrom. Dies verriet er in einem Interview mit der britischen Zeitung «The Sun». «Ich will darüber reden, weil ich nicht will, dass die Leute denken, ich nehme Kokain oder so», erklärt er den Schritt an die Öffentlichkeit. Die Diagnose habe er erst kürzlich erhalten, doch sie helfe ihm, Vergangenes zu verstehen: «Als ich davon erfuhr, machte plötzlich vieles für mich Sinn. Wenn ich mir beispielsweise ein Interview von 2018 ansehe, erkenne ich, dass ich zucke.»