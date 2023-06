Lewis Capaldi sagt seine Konzerte in der Schweiz ab

Der schottische Sänger wird nicht wie geplant im Hallenstadion Zürich auftreten. Auch sein Auftritt am Openair St. Gallen findet nicht statt. In einem emotionalen Statement wendet er sich an seine Fans.

Im Jahr 2022 wurde bei Lewis Capaldi Tourette diagnostiziert. Auch beim Glastonbury Festival hatte der Sänger mit den Tics zu kämpfen.

Darum gehts Nach dem Auftritt von Lewis Capaldi am Glastonbury Festival, bangten Fans um die Konzerte in der Schweiz. Die Tourette-Tics machten dem 26-Jährigen erneut schwer zu schaffen.

Nun bestätigt Capaldi selbst, dass er in absehbarer Zeit eine Pause vom Touren einlegen wird.

Sowohl sein Konzert im Hallenstadion, als auch sein Auftritt am Openair St. Gallen sind abgesagt.

Die Vermutungen haben sich bewahrheitet: Lewis Capaldi (26) muss seiner Gesundheit zuliebe auf seinen Auftritt am Mittwochabend im Zürcher Hallenstadion verzichten. Dies teilten die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung mit. Ein Verschiebedatum gebe es nicht, weshalb alle Tickets zurückerstattet werden. Auch sein Auftritt am Freitagabend beim Openair St. Gallen wird gestrichen, bestätigen die Verantwortlichen auf Anfrage von 20 Minuten. Peter Fox wird den Slot übernehmen und Electric Callboy von der Sternen- auf die Sitterbühne wechseln.

In einem emotionalen Statement wendet sich der 26-jährige Musiker an seine Fans: «Es tut mir so unglaublich leid für alle, die geplant hatten, vor Ende des Jahres zu einer Show zu kommen, aber ich muss mich gut fühlen, um auf dem Niveau aufzutreten, das ihr alle verdient habt. Jeden Abend für euch zu spielen, ist alles, wovon ich immer geträumt habe, daher war dies die schwierigste Entscheidung meines Lebens.» Weiter verspricht er: «Ich werde so schnell wie möglich zurückkommen!»

Lewis Capaldi verabschiedet wieder in eine Pause

Erste Unsicherheiten um Konzertabsagen kamen bereits am Wochenende auf. Am Samstag war der Sänger noch beim Glastonbury auf der Bühne gestanden, hatte aber erneut mit den Folgen seines 2022 diagnostizierten Tourette-Syndroms zu kämpfen – als seine Stimme versagte, sprang das Publikum für ihn ein. Tausende sangen lautstark beim Lied «Someone You Love» mit, während der Sänger weitgehend stumm blieb und andächtig in die Menge blickte. Er werde mehr Zeit für sich nehmen, sagte Capaldi anschliessend, nachdem er bereits vor dem berühmten Festival mehrere Auftritte abgesagt hatte, um sich «auszuruhen und zu erholen».

In seinem aktuellen Statement geht er auch auf den letzten Gig ein: «Zunächst einmal möchte ich mich bei Glastonbury dafür bedanken, dass ich dabei sein durfte, dass ihr mitgesungen habt, als ich es brauchte, und für all die wunderbaren Nachrichten danach. Das bedeutet mir wirklich die Welt.» Die Tatsache, dass die Absage seiner Tour vorhersehbar gewesen sei, mache es ihm nicht leichter, Worte an seine Fans zu richten. Wie lange sich der Schotte von der Bühne verabschiedet, ist nicht klar. Am Samstag sei ihm klar geworden, «dass ich viel mehr Zeit darauf verwenden muss, meine geistige und körperliche Gesundheit in Ordnung zu bringen, damit ich noch lange Zeit das tun kann, was ich liebe».

Bist du enttäuscht über die Absage von Lewis Capaldi? Sehr. Ich hatte mich so gefreut, ihn live zu sehen. Ich kann damit leben, seine Gesundheit geht vor. Nein, ich hatte nicht vor, sein Konzert zu besuchen.

Lewis Capaldi: «Lerne noch, mich an Tourette zu gewöhnen»

Im letzten Jahr teilte der Sänger erstmals mit der Öffentlichkeit, dass bei ihm das Tourette-Syndrom diagnostiziert wurde. Dabei handelt es sich um eine neuropsychiatrische Erkrankung, die sich in unerwünschten Bewegungen oder Geräuschen, sogenannten Tics, äussert. In einem früheren Instagram-Livestream sprach er über seine Erfahrungen mit der Störung. Die Tics würden ständig kommen, egal ob er gestresst, aufgeregt oder glücklich sei. «Es sieht viel schlimmer aus, als es ist. Manchmal ist es ziemlich unangenehm und schmerzhaft. Aber es kommt und geht», so der Sänger.

Wie sehr ihn diese Situation aber belastet, machte er in einem Interview mit «The Times» öffentlich, dass die Krankheit ihn dazu zwingen könnte, die Musik ganz aufzugeben. «Mein Tic wird auf der Bühne jetzt ziemlich schlimm», sagte er. «Ich versuche, das in den Griff zu bekommen. Wenn ich das nicht kann, bin ich am A****.»

20 Minuten ist Medienpartner vom Lewis-Capaldi-Konzert im Hallenstadion und vom Openair St. Gallen.