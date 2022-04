Gefühlvoller Insta-Post : Lewis Hamilton hatte emotionale und mentale Probleme – er will kämpfen

Die Formel-1-Saison ist für den siebenfachen Weltmeister alles andere als nach Wunsch angelaufen. Nun schüttet der britische Mercedes-Pilot in einem Post sein Herz aus.

Darum gehts Lewis Hamilton hatte einen diffizilen Start in die neue Formel-1-Saison.

Nun spricht der 37-Jährige in einem gefühlvollen Insta-Post über seine Gefühlslage.

Der Brite schreibt von mentalen und emotionalen Problemen.

Das war kein Saisonauftakt, der eines siebenfachen Weltmeisters würdig war: Rang drei in Bahrain, ein mickriges Pünktchen als Zehnter beim GP von Saudiarabien – Lewis Hamilton fährt in der laufenden Formel-1-Saison nur hinterher, liegt in der Fahrer-WM bloss auf dem fünften Platz. Vor allem, weil der Silberpfeil-Bolide nach den umfassenden Regeländerungen vor dem Saisonauftakt noch nicht konkurrenzfähig ist.

Offensichtlich geht so was am 37-Jährigen auch nicht spurlos vorbei. «Es war bis jetzt schon so ein hartes Jahr, mit allem, was rund um uns passiert ist. An manchen Tagen ist es nicht leicht, positiv zu bleiben. Ich habe mental und emotional gekämpft, um dranzubleiben, aber wir müssen einfach weiterkämpfen», schrieb der Brite in einer Instagram-Story.

«Niemand ist alleine»

«Ich schreibe das, um klarzumachen, dass es okay ist, sich so zu fühlen, wie man sich fühlt. Ihr sollt wissen, dass niemand alleine ist und dass wir durch all das durchkommen», fügte Hamilton emotional an.

Der britische Serienweltmeister hatte sich im dramatischen WM-Final der Saison 2021 beim GP von Abu Dhabi nach einer umstrittenen Safety-Car-Phase erst in der letzten Runde dem Red-Bull-Piloten Max Verstappen geschlagen geben müssen. Hamilton zog sich daraufhin wochenlang aus der Öffentlichkeit zurück, Spekulationen über einen Rücktritt des Briten kamen auf. Die wischte Hamilton nach seiner Rückkehr aber beiseite. «Wir können alles erreichen, was wir uns in den Kopf setzen», schloss Hamilton sein Posting. Die englische «Daily Mail» schrieb hingegen, dass der Rekordchampion «weiterhin mit einem Rücktritt in Verbindung gebracht wird».