Lewis Hamilton ist in Zürich und ist von der Schneelandschaft begeistert

An diesem Wochenende findet kein Formel-1-Rennen statt. Diese Rennpause nutzt Lewis Hamilton für einen Besuch in der Schweiz. Und der Brite erfreut sich am Wetter.

Darum gehts Lewis Hamilton ist derzeit in der Schweiz.

Das zeigt er auf Instagram. Über den Schnee freut er sich.

Die Formel-1-Saison verläuft bislang nicht gut für ihn.

Für Lewis Hamilton verlief die bisherige Saison miserabel. Ja, es war kein Saisonauftakt, der eines siebenfachen Weltmeisters würdig war: Rang drei in Bahrain, ein mickriges Pünktchen als Zehnter beim GP von Saudiarabien – Lewis Hamilton fährt in der laufenden Formel-1-Saison nur hinterher, liegt in der Fahrer-WM bloss auf dem fünften Platz. An diesem Wochenende ist kein Rennen, nächstes Wochenende ist der Grosse Preis von Australien.

Und so hat der 37-Jährige ein wenig freie Zeit. Diese verbringt er in der Schweiz. Auf Instagram postet er ein kurzes Video, wohl aufgenommen aus seinem Zimmer im Luxushotel The Dolder Grand in Zürich. Zu sehen in diesem: die verschneite Landschaft. Dazu schreibt er: «Dankbar für diesen morgendlichen Schnee.»

Hamilton hatte emotionale und mentale Probleme

Wer sich fragt, weshalb der Brite überhaupt in der Schweiz ist: Nun – Hamilton ist Markenbotschafter der Schweizer Uhrenmarke IWC. Und im Rahmen der Ausstellung «Watches and Wonders» plauderte er an diesem Wochenende beim «IWC Signature Talk» in Genf etwa mit dem neunfachen MotoGP-Weltmeister Valentino Rossi, der sich aus Imola zum Gespräch meldete. Der 37-Jährige verriet beispielsweise, dass er auch ein Superbike besitze. «Mit diesem gehe ich zum Jahresende gerne auf die Strecke», so Hamilton, der gut gelaunt war.