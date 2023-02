Lewis Hamilton stählt sich jeden Tag sechs Stunden für Formel-1-WM

Mit 38 Jahren : Lewis Hamilton pumpt täglich sechs Stunden im Gym

Der 38-Jährige sagt, dass er sechs Stunden am Tag, fünf Tage in der Woche trainiert.

Mit dem schnittigen W14 will Mercedes wieder auf die Siegerstrasse zurückkehren. Dieses Jahr soll der Silberpfeil, der in diesem Jahr komplett schwarz ist, ein echter WM-Konkurrent für Red Bull und Ferrari sein. Auch Superstar Lewis Hamilton ist motiviert wie selten zuvor.

Auf Instagram präsentiert der siebenfache Champion seine gestählten Muskeln, Waschbrettbauch inklusive. Dafür schuftet der 38-Jährige hart – sechs Stunden am Tag, fünf Tage in der Woche.

Nicht zu viele Muckis

In «Men's Health» verrät Hamilton: «Ich liebe es, Gewichte zu heben. Aber ich darf es nicht übertreiben. Muskeln bedeuten Gewicht – und Formel-1-Fahrer dürfen nicht zu schwer sein!» In seinem privaten Gym wird er nicht nur von seiner Trainerin Angela Cullen, sondern auch von Dogge Roscoe zu Höchstleistungen getrieben.

Der Hamilton-Hammer-Körper ist fast eine Drohung an die Konkurrenz: «Ich fühle mich jeden Tag mehr bereit für den Saison-Auftakt!» Am 5. März gehts in Bahrain los mit der neuen F1-Saison (live bei uns). Den letzten seiner sieben WM-Titel feierte Hamilton übrigens 2020. Die anderen Titel sammelte er 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 und 2019. Doch im letzten Jahr blieb Hamilton erstmals in seinen 16 Saisons ohne GP-Sieg – und ohne Pole-Position. Das soll sich heuer wieder ändern, dafür legt er sich offensichtlich ins Zeug.