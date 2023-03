Formel 1: Lewis Hamilton verliert Vertraute kurz nach Saisonstart

Red Bull und Verstappen dominieren das Training, Oldie Alonso mischt weiter munter vorne mit im Aston Martin – sportlich gesehen hat der erste Formel-1-Trainingstag in Saudiarabien noch nicht für Überraschungen gesorgt. Dafür gab es aber eine im Fahrerlager neben der Strecke. Mercedes-Superstar Lewis Hamilton tauchte am Freitag ohne seine langjährige und wichtigste Weggefährtin Angela Cullen auf.

«Ich bin so stolz auf dich»

Die 48-jährige Neuseeländerin äusserte sich ebenfalls emotional in den sozialen Medien über die Trennung von Lewis Hamilton, exakt sieben Jahre, nachdem die Zusammenarbeit in Australien begann: «Du bist der Grösste aller Zeiten. Es war eine Ehre und Vergnügen an deiner Seite zu stehen. Ich bin so stolz auf dich und alles, was du erreicht hast.»