Lewis Hamilton verkauft Protz-Karre – nun will er Elektroautos

Speziell: 2015 verschuldete der siebenfache Formel-1-Weltmeister in seinem Pagani einen leichten Verkehrsunfall, touchierte einen anderen Wagen. Hamilton schrieb damals auf Instagram: «Niemand wurde verletzt, und das ist das Wichtigste. Aber das Fahrzeug war offensichtlich beschädigt, ich hatte sehr leichten Kontakt mit einem stehenden Fahrzeug.» Und: «Ich will darüber informieren, weil ich finde, man muss zu seinen Taten stehen. Fehler passieren allen. Elementar ist, dass wir daraus etwas lernen.»

Hamilton zahlte nur 1,5 Millionen Franken

Ein Abnehmer für das Schmuckstück des Superstars soll schon gefunden sein. Ein Brite habe zehn Millionen Euro auf den Tisch gelegt, berichtet die Fachzeitschrift «Quattroruote». Damit erzielt der 36-Jährige einen hübschen Gewinn. Denn: Vor sieben Jahren soll Hamilton lediglich etwas mehr als 1,5 Millionen Franken bezahlt haben. Neu will sich der 36-Jährige mit Hybriden und Elektroautos bestücken. In seiner Garage stehen aber noch viele weitere Luxus-Karren. So hat er zum Beispiel einen Mercedes-AMG Project One, einen Mercedes AMG SLS Black Series, einen Shelby Cobra 427 oder auch einen McLaren P1 (siehe Bildergalerie oben).