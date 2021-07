Leyna Bloom ist als erste Transfrau auf dem Cover der «Sports Illustrated»

Emotionaler Instagram-Post

«Ich habe so viele wunderschöne Träume gehabt, aber für Mädchen wie mich sind die meisten dieser Träume nur fantasievolle Hoffnungen in einer Welt, die unsere Geschichte und unsere ganze Existenz verleugnet und ausradiert», schreibt sie weiter. «Das Cover erlaubt es mir, für immer zu leben, auch wenn mein Körper längst gegangen ist.»

Ein Schritt zu mehr Sichtbarkeit

«Dieser historische Moment ist wichtig für Mädchen wie uns. Viele von uns bekommen nie die Chance, ihre Träume zu leben oder überhaupt lang genug zu leben, um das zu schaffen», so Bloom. «Ich hoffe, mein Cover gibt all denen Kraft, die dafür kämpfen, sichtbar zu sein und wertgeschätzt zu werden. Lasst mich die Botin sein, die uns in eine Zukunft führt, in der alle Frauen in allen Formen und auf allen Lebenswegen geschätzt und respektiert werden.»