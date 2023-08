Koffer-Fernseher von LG: Dieses TV sollst du zum Campen mitnehmen

Du bist irgendwo draussen in der Natur, Vögel zwitschern und du könntest endlich einmal Ruhe, Entspannung und eine bildschirmfreie Zeit beim Camping geniessen – oder natürlich netflixen. Ist dir dein Smartphone dazu zu klein, hilft der neuste Wurf von Elektronikhersteller LG: ein tragbarer Fernseher in einem Koffer. Wer damit selbst in der Natur der Realität entfliehen will, braucht allerdings WLAN.