Zürcher Kantonsrat: LGBT-Nachhilfe für Polizisten abgelehnt – rote Köpfe nach der Abstimmung

1 / 6 Im Kantonsrat wurde am Montag darüber abgestimmt, ob in Zukunft Zürcher Beamte im Umgang mit LGBTI-feindlichen Aggressionen besser geschult werden sollen. Tamedia/Urs Jaudas Der Kantonsrat lehnte den Antrag am Montag mit 85 zu 79 Stimmen knapp ab. Tamedia/Urs Jaudas Sofia Rohrer, Co-Präsidentin der Stadtzürcher Juso, ist über das Abstimmungsresultat nicht erfreut. Den Ausschlag gegeben hatten laut Rohrer abwesende GLP-Politiker. Juso/Sofia Rohrer

Darum gehts Im Kantonsrat stimmte man über die LGBT-Ausbildung für Beamte im Kanton ab.

Obwohl in der Kommission die Mehrheit für die Ausbildung stimmte, kam die Vorlage nicht durch den Kantonsrat.

Die Juso ist erzürnt darüber und ist enttäuscht über die GLP und die EVP.

Die GLP hingegen sagt, die Juso solle zuerst in den eigenen Reihen für Ordnung sorgen.

Am Montag wurde im Kantonsrat darüber abgestimmt, ob in Zukunft Zürcher Beamte im Umgang mit LGBTI-feindlichen Aggressionen besser geschult werden sollen. Die Kommission für Staat und Gemeinden (STGK) forderte regelmässige und obligatorische Lektionen für Beamte, Staatsanwälte und Gerichtsmitarbeitende und wollte den Regierungsrat damit beauftragen, einen Massnahmenplan auszuarbeiten.

Der Kantonsrat lehnte den Antrag am Montag jedoch mit 85 zu 79 Stimmen knapp ab. Den Ausschlag gegeben hatten laut Sofia Rohrer, Co-Präsidentin der Stadtzürcher Juso, abwesende GLP-Politiker: «Antrag auf mehr Massnahmen gegen Queerhate kommt nicht durch, weil die GLP noch in der Pause war», schreibt sie in einem Tweet.

«Wären alle von der GLP und auch der EVP im Raum gewesen, wäre die Forderung durchgekommen», sagt Rohrer zu 20 Minuten. So hätten sich alle Mitglieder beider Parteien in der Kommission für den Antrag ausgesprochen. «Ich hoffe schwer, dass sie am Montag nicht absichtlich abwesend waren, um nicht darüber abstimmen zu müssen. Das Verhalten nervt mich extrem.» Es sei ein weiterer Verlust, den die Queercommunity hinnehmen müsse.

«Ich war auf der Toilette»

Ein Blick auf den Sitzplan bei der Abstimmung zeigt: Fünf GLP- und vier EVP-Mitglieder haben tatsächlich nicht abgestimmt. Eine davon war beispielsweise Claudia Frei-Wyssen von den Grünliberalen. Dass sie absichtlich nicht an der Abstimmung im Saal war, bestreitet sie. «Das finde ich jetzt doch ein wenig frech. Manchmal sind die Gründe doch sehr banal.» Sie habe noch nie erlebt, dass Kantonsratsmitglieder in Mengen absichtlich in der Pause gewesen seien, um nicht an einer Abstimmung teilzunehmen. Man hätte ja auch die Möglichkeit der Enthaltung, wenn man mit der Fraktion nicht einig wäre.

Gegen die Juso findet Frei-Wyssen klare Worte: «Erfahrungsgemäss geht es bei der Juso in allen Geschäften, die sie speziell interessieren, immer um sein oder nicht sein. Pöbeln ist Teil ihres Konzepts.» Sie sei sich zudem nicht sicher, ob es die Juso interessiert hätte, wenn es sich um ein anderes Geschäft gehandelt hätte.

«In den eigenen Reihen für Ordnung sorgen»

Unterstützung erhält Frei-Wyssen von GLP-Fraktionspräsident Michael Zeugin. Über die Ansicht der Juso-Co-Präsidentin zeigt sich dieser nicht überrascht: «Wir wissen alle, dass die Juso relativ schnell erzürnt ist.» Er selbst sei kurz vor der Abstimmung ebenfalls auf der Toilette gewesen, hätte es aber zeitlich geschafft, seine Stimme zu geben.

Zeugin hat jedoch eine Erklärung, weshalb auch sein Platz während der Abstimmung über die Vorlage leer blieb. «Die Kantonsratspräsidentin klingelte viel zu spät.» Die Abmachung sei so, dass die Grüne Kantonsratspräsidentin Esther Guyer zur Abstimmung klingelt, sobald das letzte Kantonsratsmitglied zum Thema Stellung bezieht. «Somit bleibt genügend Zeit, zurück in den Saal zu gehen», sagt Zeugin. Doch Guyer klingelte eben erst, nachdem Regierungsrat Hans Stocker sein Votum begonnen hatte. Auch das habe die Juso verpasst, rechtzeitig zu bemängeln.

«Objektiv betrachtet lag es aber nicht nur an der GLP. Auch andere Parteien des linken Spektrums waren zur Abstimmung nicht im Saal. Die Juso wäre gut beraten, zuerst in den eigenen Reihen für Ordnung zu sorgen, anstatt immer gleich zu explodieren und andere für einen Entscheid in die Verantwortung zu ziehen», so Zeugin.

Zum Zeitpunkt der Abstimmung über den Antrag waren fünf Sitze der GLP, vier der EVP, drei der SP, zwei der Grünen und einer der Alternativen Liste frei.