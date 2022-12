Zürich: Müssen Zürcher Polizisten in die LGBT-Nachhilfe?

In den Lektionen soll auf die Anliegen und besonderen Herausforderungen von LGBTI-Menschen sensibilisiert werden.

Polizistinnen und Polizisten, Mitarbeitende bei der Staatsanwaltschaft, den Gerichten und Ombudsstellen: Sie alle sollen in Zukunft regelmässig in obligatorische LGBTI-Schulungen gehen müssen. Das zumindest fordert die Kommission für Staat und Gemeinden (STGK) im Zürcher Kantonsrat. In den Lektionen soll auf die Anliegen und besonderen Herausforderungen von LGBTI-Menschen sensibilisiert und der Umgang mit LGBT-feindlichen Aggressionen geschult werden.