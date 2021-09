Nach Ja zur «Ehe für alle» - LGBTIQ-Vertreterinnen fordern Vaterschaftsurlaub für lesbische Paare

Mit der Annahme der Initiative «Ehe für alle» dürfen in der Schweiz gleichgeschlechtliche Paare ab dem 1. Juli 2022 heiraten. Für lesbische Paare mit Kinderwunsch kommt noch ein Punkt dazu: Sie haben neu Zugang zur Fortpflanzungsmedizin und können sich den Kinderwunsch via Samenspende erfüllen. Stand jetzt ist die Ehegattin der Mutter jedoch vom kürzlich verabschiedeten zehn tägigen Vaterschaftsurlaub ausgeschlossen: Dieser gilt laut Gesetz nur für den Vater, also den Mann, schreibt auch die Anwaltskanzlei Voillat Facincani Sutter und Partner in einem Beitrag. «Es scheint, der Gesetzgeber hat diesen Fall schlicht vergessen», so das Fazit.