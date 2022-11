Katarischer Energieminister kritisiert den Westen

Katarischer Energieminister : «LGBTQ nicht akzeptabel in unserer Religion»

Das islamische Gesetz akzeptiere LGBTQ nicht. «Der Westen will uns das diktieren, was er will», sagt er im Interview mit der «Bild».

Der katarische Energieminister Saad Scherida Al-Kaabi hat Änderungen im Umgang mit homosexuellen Menschen in seinem Land infolge der Fussball-WM eine Absage erteilt. «Als Muslime glauben wir daran, dass LGBTQ nicht akzeptabel ist in unserer Religion», sagte Al-Kaabi gegenüber der «Bild» in einem am Dienstag veröffentlichen Interview. «Das islamische Gesetz akzeptiert LGBTQ nicht.» Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.